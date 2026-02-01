Alcaraz trionfa e si prende la rivincita | Ricordo chi diceva che non avrei superato i quarti

Alcaraz vince gli Australian Open e conquista il suo settimo titolo Slam. Dopo aver battuto Djokovic, il giovane spagnolo manda un messaggio a chi lo aveva criticato, ricordando le parole di chi diceva che non avrebbe superato i quarti di finale. È stata una vittoria che conferma il suo talento e la sua crescita nel tennis mondiale.

Carlos Alcaraz vincendo gli Australian Open ha conquistato il 7° titolo Slam della carriera. Dopo il successo con Djokovic ha mandato un messaggio a tutti quelli che lo avevano criticato dopo la cacciata di Ferrero e prima del torneo: "C'era chi pensava non superassi i quarti".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Australian Open

Ecco le informazioni sui quarti di finale a Melbourne: l'incontro tra Alcaraz e De Minaur si svolgerà alla Rod Laver Arena, dotata di tetto e sistemi di raffreddamento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Australian Open, Alcaraz nella storia: trionfa contro Djokovic e completa il Career Grand Slam; Alcaraz piega Zverev nel match più folle: Carlos si fa male, lotta e vince dopo 5h 27'; Infinito Alcaraz! Batte Zverev e i crampi dopo 5 ore e 27'. In finale se la vedrà con Djokovic; Alcaraz vince ancora, sconfigge Paul in tre set e vola ai quarti.

Carlos Alcaraz trionfa agli Australian Open e completa il Career Grand Slam! Sconfitto DjokovicAll’età di 22 anni e 272 giorni lo spagnolo diventa il più giocane di sempre a vincere almeno una volta tutti e quattro i tornei dello Slam: sono sette per lui in carriera Carlos Alcaraz trionfa agli ... tennisitaliano.it

Alcaraz trionfa agli Australian Open, Djokovic ko: è il più giovane a completare il Grande Slam della carrieraIl numero 1 del mondo batte in finale il campione serbo con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5 ed entra nella storia ... gazzetta.it

SINNER, HAI VISTO COME SI FA CARLOS ALCARAZ TRIONFA IN QUATTRO SET SU DJOKOVIC AGLI AUSTRALIAN OPEN x.com

Australian Open, Alcaraz trionfa in finale contro Djokovic: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/tennis-australian-open-atp-2026-aggiornamenti-tempo-reale-live-rainews-44ab7f6b-9cd5-48e7-aed9-ac0553166025.ht - facebook.com facebook