Alcaraz trionfa e si prende la rivincita | Ricordo chi diceva che non avrei superato i quarti

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcaraz vince gli Australian Open e conquista il suo settimo titolo Slam. Dopo aver battuto Djokovic, il giovane spagnolo manda un messaggio a chi lo aveva criticato, ricordando le parole di chi diceva che non avrebbe superato i quarti di finale. È stata una vittoria che conferma il suo talento e la sua crescita nel tennis mondiale.

Carlos Alcaraz vincendo gli Australian Open ha conquistato il 7° titolo Slam della carriera. Dopo il successo con Djokovic ha mandato un messaggio a tutti quelli che lo avevano criticato dopo la cacciata di Ferrero e prima del torneo: "C'era chi pensava non superassi i quarti".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Australian Open

Il programma dei quarti: a che ora si gioca Alcaraz-De Minaur e dove vedere la partita in tv

Ecco le informazioni sui quarti di finale a Melbourne: l'incontro tra Alcaraz e De Minaur si svolgerà alla Rod Laver Arena, dotata di tetto e sistemi di raffreddamento.

Carolina Crescentini con Mrs Playmen si prende finalmente la sua rivincita

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Australian Open, Alcaraz nella storia: trionfa contro Djokovic e completa il Career Grand Slam; Alcaraz piega Zverev nel match più folle: Carlos si fa male, lotta e vince dopo 5h 27'; Infinito Alcaraz! Batte Zverev e i crampi dopo 5 ore e 27'. In finale se la vedrà con Djokovic; Alcaraz vince ancora, sconfigge Paul in tre set e vola ai quarti.

alcaraz trionfa e siCarlos Alcaraz trionfa agli Australian Open e completa il Career Grand Slam! Sconfitto DjokovicAll’età di 22 anni e 272 giorni lo spagnolo diventa il più giocane di sempre a vincere almeno una volta tutti e quattro i tornei dello Slam: sono sette per lui in carriera Carlos Alcaraz trionfa agli ... tennisitaliano.it

alcaraz trionfa e siAlcaraz trionfa agli Australian Open, Djokovic ko: è il più giovane a completare il Grande Slam della carrieraIl numero 1 del mondo batte in finale il campione serbo con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5 ed entra nella storia ... gazzetta.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.