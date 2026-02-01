Alcaraz trionfa a Melbourne | Djokovic battuto in rimonta è il re degli Australian Open

Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open 2026 battendo Novak Djokovic in rimonta. Dopo una finale combattuta, lo spagnolo si prende il titolo sul cemento di Melbourne Park, aprendo nel modo migliore la stagione Slam e segnando un passo importante nella sua carriera.

Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open 2026 e inaugura nel migliore dei modi la stagione Slam. Lo spagnolo rimonta Novak Djokovic in finale e si prende il titolo sul cemento di Melbourne Park, firmando un successo storico che lo consacra definitivamente tra i grandi del tennis. La finale maschile del primo Slam dell’anno ha confermato tutto il peso tecnico e simbolico della sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. A partire meglio è il serbo, che nel primo set impone ritmo ed esperienza, chiudendo rapidamente sul 6-2 e dando l’impressione di poter controllare l’incontro. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Australian Open

Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open battendo Djokovic in quattro set.

Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open, battendo Djokovic in quattro set.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Carlos Alcaraz's Best Points v Novak Djokovic | Australian Open 2025

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Australian Open, Alcaraz trionfa in finale contro Djokovic: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5; Djokovic irreale! Il serbo batte Sinner al quinto e torna in finale a Melbourne; Infinito Alcaraz! Batte Zverev e i crampi dopo 5 ore e 27'. In finale se la vedrà con Djokovic; Alcaraz vince ancora, sconfigge Paul in tre set e vola ai quarti.

Trionfo di Alcaraz agli Australian Open 2026: Djokovic sconfitto in quattro setAlcaraz conquista gli Australian Open 2026: trionfo storico contro il 38enne Djokovic e nuovo record per il Career Grand Slam. notizie.it

Alcaraz trionfa agli Australian Open, Djokovic ko: è il più giovane a completare il Grande Slam della carrieraIl numero 1 del mondo batte in finale il campione serbo con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5 ed entra nella storia ... gazzetta.it

#Alcaraz- #Djokovic diretta finale #AustralianOpen: segui il match LIVE x.com

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono i due protagonisti della finale dell'Australian Open 2026. Chiunque vinca avrà scritto un pezzo di storia del tennis - facebook.com facebook