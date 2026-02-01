Alcaraz tatuaggio dopo vittoria agli Australian Open | Sarà un canguro

Carlos Alcaraz si è fatto tatuare un canguro dopo aver vinto gli Australian Open 2026. Il tennista spagnolo, a soli 22 anni, conquista il suo settimo titolo Slam e completa il 'career Grand Slam'. La vittoria lo spinge anche a segnare il momento con un nuovo tatuaggio, che raffigura il simbolo dell'Australia.

(Adnkronos) – Il trionfo agli Australian Open 2026 regala a Carlos Alcaraz il settimo titolo Slam, il 'career Grand Slam' a soli 22 anni e. un nuovo tatuaggio. Il fuoriclasse spagnolo, sempre più numero 1 del mondo, nella finale di Melbourne ha sconfitto il serbo Novak Djokovic in 4 set. Il fenomeno di Murcia conquista gli Australian Open per la prima volta e colma l'unica lacuna nel suo palmares: l'iberico ha vinto tutti i tornei dello Slam, mai nessuno c'era riuscito ad un'età così verde. Il 2026 può essere l'anno dello Slam 'vero'? "Sarà una grande sfida, sono parole grosse.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Carlos Alcaraz si prepara agli Australian Open del 2026 con ambizione e determinazione.

Carlos Alcaraz si prepara a giocare la finale degli Australian Open dopo aver battuto Zverez in una sfida lunga più di cinque ore.

