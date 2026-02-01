Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo agli Australian Open, battendo Novak Djokovic in finale a Melbourne. La partita è durata meno di due ore e ha consacrato il giovane spagnolo come nuovo protagonista del tennis mondiale. Djokovic, che cercava il suo decimo titolo, si è arreso in una finale combattuta, lasciando il trono a un avversario in forte ascesa.

Carlos Alcaraz ha conquistato il primo titolo degli Australian Open della sua carriera, impiegando meno di due ore per battere Novak Djokovic nella finale disputata al Rod Laver Arena di Melbourne. Il match, giocato il 1° febbraio 2026, ha segnato un punto di svolta nella storia del tennis moderno: per la prima volta da oltre vent’anni, un giocatore under 22 ha vinto uno Slam contro il numero uno del mondo in un incontro decisivo. Alcaraz, ventunenne spagnolo, ha dominato con un tennis aggressivo, preciso e fisicamente spietato, chiudendo la partita con un doppio break nel quarto set e servendo per il titolo con una precisione che ha sorpreso anche i più esperti osservatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz si impone a Melbourne, trionfo storico sulle note di Djokovic nella finale degli Australian Open

Approfondimenti su Australian Open

La finale dell’Australian Open tra Alcaraz e Djokovic si è conclusa dopo oltre tre ore di battaglia.

Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo torneo a Melbourne Park, battendo i rivali in finale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Alcaraz si impone in tre su De Minaur e affronterà Zverev in semifinale; Crampi per Alcaraz, Zverev sbotta: 'Proteggete sempre lui!'; Australian Open, il Ko doloroso di Sinner battuto da Djokovic, che ora sfida Alcaraz; Tennis, Australian Open: Alcaraz infallibile, è ai quarti di finale.

Alcaraz si inchina a Djokovic e Nadal: l'emozionante dedica dopo il trionfo agli Australian OpenLo spagnolo vince e completa il Career Grand Slam, ma il suo discorso è tutto per il serbo e lo spagnolo: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it

Alcaraz-Djokovic diretta finale Australian Open: lo spagnolo vince ed entra nella storia LIVECarlos Alcaraz conquista il titolo degli Australian Open e scrive una pagina storica del tennis. Il murciano si impone per la prima volta a Melbourne Park superando in finale Novak Djokovic con il pun ... corrieredellosport.it

Australian Open 2026, trionfa Alcaraz: ecco cosa cambia in classifica dopo la vittoria in finale contro Djokovic - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz vince il suo primo Australian Open x.com