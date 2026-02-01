Alcaraz sfida Djokovic in un duello epico all’Australian Open | tennis di alto livello e tensione palpabile

Carlos Alcaraz conquista il suo primo titolo agli Australian Open battendo in finale Novak Djokovic in un match che ha appassionato il pubblico di Melbourne. Dopo quasi tre ore di gioco, l’iberico ha vinto 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, scrivendo una pagina importante nella storia del tennis. Djokovic, che aveva vinto le ultime edizioni, non ha mai mollato, ma alla fine ha dovuto cinchinarsi alla sconfitta.

Al Djokovic basta un game per mettere già le cose in chiaro nel secondo set contro Alcaraz all’Australian Open 2026.

Oggi a Melbourne si gioca la finale degli Australian Open 2026.

