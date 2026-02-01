A Melbourne, Carlos Alcaraz sorprende tutti e batte Novak Djokovic in finale, riscrivendo le regole del tennis. È stata una vittoria che nessuno si aspettava, e ora l’iberico si prende il primo grande torneo della stagione, lasciando il mondo del tennis senza parole.

A Melbourne nasce un primato che cambia l’ordine del tennis Non è stata una questione di età, né di. Non è stata una questione di età, né di energia residua. È stata una questione di controllo del gioco, di gestione dei momenti morti, di lettura tattica punto dopo punto, come se Carlos Alcaraz avesse deciso di riscrivere la mappa del campo mentre la partita era ancora in corso. Novak Djokovic parte forte. Poi qualcosa scivola via. Lentamente. Il primo set finisce 6 a 2 per il serbo, con un dominio che sembra rassicurante. Sembra. Perché già dal secondo parziale il crawl budget emotivo della partita cambia direzione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Alcaraz riscrive la storia a Melbourne e batte Djokovic

