Alcaraz mostruoso piega Djokovic e vince in Australia | il Career Grand Slam più giovane di sempre

Alla fine, Carlos Alcaraz ha sconfitto Novak Djokovic in Australia e ha conquistato il suo primo titolo Slam. Il giovane spagnolo, con una prestazione mostruosa, ha rotto il tabù del campione serbo, che sperava di arrivare a 25 Slam. La vittoria di Alcaraz segna anche il suo “Career Grand Slam” più giovane di sempre. Djokovic, invece, vede sfumare il sogno di un 25esimo titolo Major.

Sfuma il sogno di Novak Djokovic di vincere il 25esimo titolo Slam, si completa invece quello di Carlos Alcaraz. A Melbourne lo spagnolo conquista l'Australian Open, l'unico Slam che mancava alla sua collezione, e chiude il cerchio di una carriera già straordinaria a soli 22 anni. È già " Career Grand Slam ", in bacheca tutti i titoli dei quattro tornei più importanti. La finale segna anche una svolta nella corsa al vertice: grazie a questo successo, Alcaraz allunga nettamente nel ranking Atp su Jannik Sinner, che l'anno scorso uscì da Melbourne vincitore mentre in questa edizione si è fermato in semifinale.

