Alcaraz in fuga | ora Sinner ha 3350 punti di distacco in classifica Ecco il piano di Jannik per tornare n1

Jannik Sinner si trova ora a oltre 3.300 punti di distanza da Carlos Alcaraz in classifica. La vittoria di Alcaraz in Australia gli permette di rafforzare il suo primato, mentre Sinner pensa già a un piano per recuperare terreno e tornare numero uno sulla terra battuta questa stagione.

Con la vittoria dell’Australian Open e il settimo Slam in carriera Carlos Alcaraz va in fuga in classifica. Lo spagnolo nel ranking aggiornato del 2 febbraio avrà 13.650 punti, ben 3.350 in più rispetto a Jannik Sinner, fermo a 10.300 punti dopo la sconfitta in semifinale a Melbourne. Un vantaggio non incolmabile ma certamente importante, in vista dell’inseguimento che durerà a questo punto almeno qualche mese. L’eliminazione per mano di Novak Djokovic è dunque costata moltissimo al n.2 del mondo in termini di classifica. L’azzurro difendeva il titolo del 2025 (e del 2024) e per questo l’eliminazione è così pesante dal punto di vista della classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jannik Sinner si ritrova senza punti da difendere per tre mesi nel ranking ATP, ma il distacco da Carlos Alcaraz resta consistente.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono entrambi pronti a tornare in campo agli Australian Open 2026, riprendendo la corsa al numero 1 del ranking ATP.

Argomenti discussi: Puppo: A Sinner è mancata la ‘cazzimma’. Alcaraz è un animale da gara che si aggrappa alla partita; Mal di stomaco e la fuga in bagno: Jasmine Paolini e l'eliminazione da incubo agli Australian Open; Australian Open, le pagelle: Sinner (6) spreca, Alcaraz (9) cannibale, Musetti (10) sfortunato, Djokovic (8) eterno, Rybakina (9) regina; Sinner-Djokovic, la diretta: orario e dove vedere (in chiaro su Nove tv) la semifinale degli Australian Open. In campo Zverev-Alcaraz.

