Alcaraz è stellare in finale con Djokovic | vince il primo Australian Open della carriera

Melbourne, 1 febbraio 2026 – Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, il tennista spagnolo ha battuto Novak Djokovic, che aveva eliminato il campione uscente Jannik Sinner, nella finale dello Slam di Melbourne in rimonta, affermandosi in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 in tre ore e quattro minuti di gioco. Alcaraz conquista così l’unico torneo dello Slam che gli mancava, diventando a soli 22 anni il più giovane di sempre a completare il Career Grande Slam. Niente da fare invece per Djokovic, che dopo l’impresa con Sinner in semifinale, si arrende all’età e alla fatica rinunciando al sogno di conquistare il suo 25esimo titolo Slam.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

