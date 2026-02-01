Alcaraz domina gli Australian Open poi sorride alla telecamera | Fatto ora basta

Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo agli Australian Open, battendo in finale Novak Djokovic con un punteggio di 6-3, 6-2, 6-4. Dopo aver conquistato il torneo, il tennista spagnolo ha sorriso alla telecamera e ha detto: “Fatto, ora basta”.

Carlos Alcaraz ha conquistato per la prima volta nella sua carriera il titolo degli Australian Open, imponendosi in finale contro Novak Djokovic con un netto 6-3, 6-2, 6-4. La vittoria, ottenuta sul cemento del Rod Laver Arena a Melbourne, non è solo un trionfo sportivo, ma un passaggio simbolico di grande portata nel panorama del tennis mondiale. Il ventunenne spagnolo, già numero uno al mondo, ha completato il suo percorso verso il Career Grand Slam, aggiungendo al suo palmares i quattro tornei più prestigiosi del circuito. Il risultato segna un punto di svolta non solo per la sua carriera, ma per l’evoluzione del tennis contemporaneo, dove la generazione dei giovani sta definitivamente prendendo il sopravvento su quella degli atleti più affermati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’accesso alle semifinali degli Australian Open vede Carlos Alcaraz affrontare Alexander Zverev, dopo aver superato facilmente De Minaur nei quarti.

A Seoul, Carlos Alcaraz ha prevalso su Jannik Sinner in due set, 7-5, 7-6 (8-6), nel match di esibizione.

