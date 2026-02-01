Carlos Alcaraz conquista il primo Slam della stagione a Melbourne. Battendo Novak Djokovic in quattro set, il giovane spagnolo si prende il titolo in un match combattuto, che ha visto il serbo perdere il trono dopo due anni di dominio. La vittoria di Alcaraz segna una svolta nel tennis mondiale, con il giovane campione che dimostra di poter competere ai massimi livelli.

AGI - Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open maschile, primo Slam stagionale sul cemento di Melbourne Park. Il campione spagnolo, primo favorito del tabellone e leader della classifica mondiale, ha piegato in finale il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Nel primo set Djokovic ha avuto la meglio in mezz'ora, mostrandosi a larghi tratti superiore al suo avversario chiudendo sul 6-2. Stesso parziale nel secondo ma questa volta a favore di Alcaraz che è sembrato crescere game dopo game. Il terzo, dopo un sostanziale equilibrio lo conquista Alcaraz (6-3) che nell'ultimo game piazza un secondo break. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Alcaraz campione agli Australian Open: Djokovic ko in quattro set

Approfondimenti su Australian Open

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open.

Gli Australian Open 2026 si avvicinano, suscitando l’interesse degli appassionati di tennis.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Carlos Alcaraz in finale dello US Open: battuto Djokovic in tre set

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: La finale Djokovic-Alcaraz, lo spagnolo in vantaggio; Sinner aiutato agli Australian Open? Alcaraz: C'è un caldo infernale; Alcaraz rimonta Zverev e vola in finale agli Australian Open 2026: sfiderà il vincente di Sinner-Djokovic; Alcaraz in finale Australian Open, Zverev sbotta in campo: Ogni volta lui e Sinner, è una stronz….

Alcaraz-Djokovic diretta finale Australian Open: segui il match LIVEÈ il giorno della finale agli Australian Open 2026. Carlos Alcaraz affronta Novak Djokovic nell’atto conclusivo dello Slam di Melbourne: entrambi arrivano all’ultimo appuntamento dopo semifinali duris ... msn.com

Alcaraz è il campione degli Australian Open, è Grand Carreer Slam: Djokovic s’illude, poi cedeCarlos Alcaraz batte Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 e completa il Grand Carreer Slam vincendo tutti i tornei dello Slam ... fanpage.it

#Alcaraz- #Djokovic diretta finale #AustralianOpen: segui il match LIVE x.com

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono i due protagonisti della finale dell'Australian Open 2026. Chiunque vinca avrà scritto un pezzo di storia del tennis - facebook.com facebook