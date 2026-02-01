L’Albinoleffe vince 1-0 contro il Cittadella al Moccagatta grazie a un gol al 78’. La squadra di casa ha mantenuto la calma e ha sfruttato al meglio le occasioni nel finale, portando a casa una vittoria che nessuno si aspettava. Il match è stato molto equilibrato, ma alla fine sono stati i rossoblù a festeggiare.

Albinoleffe si impone sul Cittadella con un gol al 78’ del match disputato al Moccagatta, portando a casa i tre punti in una partita che ha sorpreso molti per l’equilibrio tattico e la freddezza finale dei rossoblù. Il risultato finale, 1-0, è il frutto di una prestazione solida, caratterizzata da una difesa compatta e una gestione intelligente del possesso, che ha permesso ai padroni di casa di tenere a bada un Cittadella che, nonostante le occasioni create, non è riuscito a superare la barriera difensiva avversaria. Il gol è arrivato in un momento cruciale del secondo tempo, quando la pressione del Cittadella sembrava crescere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albinoleffe sorprende il Cittadella con una rete al 78’: i rossoblù si impongono 1-0 al Moccagatta.

Approfondimenti su Albinoleffe Cittadella

Ultime notizie su Albinoleffe Cittadella

