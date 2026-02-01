Albinoleffe sorprende il Cittadella con una rete al 78’ | i rossoblù si impongono 1-0 al Moccagatta
L’Albinoleffe vince 1-0 contro il Cittadella al Moccagatta grazie a un gol al 78’. La squadra di casa ha mantenuto la calma e ha sfruttato al meglio le occasioni nel finale, portando a casa una vittoria che nessuno si aspettava. Il match è stato molto equilibrato, ma alla fine sono stati i rossoblù a festeggiare.
Albinoleffe si impone sul Cittadella con un gol al 78’ del match disputato al Moccagatta, portando a casa i tre punti in una partita che ha sorpreso molti per l’equilibrio tattico e la freddezza finale dei rossoblù. Il risultato finale, 1-0, è il frutto di una prestazione solida, caratterizzata da una difesa compatta e una gestione intelligente del possesso, che ha permesso ai padroni di casa di tenere a bada un Cittadella che, nonostante le occasioni create, non è riuscito a superare la barriera difensiva avversaria. Il gol è arrivato in un momento cruciale del secondo tempo, quando la pressione del Cittadella sembrava crescere. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Albinoleffe Cittadella
Il giovane Catanzaro sorprende Perugia con un gol al 78?: primi tre punti in trasferta nella stagione.
Il Catanzaro Primavera rompe il ghiaccio in trasferta con una vittoria importante contro il Perugia.
Tanti assenti per la Celeste, ma rientra Potop. AlbinoLeffe, Lopez alza la guardia: "Occhio al Cittadella: è una big»
Ultime notizie su Albinoleffe Cittadella
Argomenti discussi: Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: Troppe assenze, ma serve reagire subito.
Serie C, 24ª giornata: Vincenza inarrestabile, Pro Patria ko. L'AlbinoLeffe frena il CittadellaNella serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 24ª giornata del campionato di Serie C che si concluderà poi domani sera. tuttomercatoweb.com
Cittadella, la crisi continua: l'Albinoleffe sbanca il Tombolato di corto musoPartita grigia degli uomini di Iori, alla terza sconfitta nelle ultime quattro, la seconda di fila. Decide un lampo di Sali al 78' su disattenzione difensiva collettiva. Granata sempre fermi al sesto ... padovaoggi.it
#SerieC Il Trento vince 2-1 in casa dell'AlbinoLeffe grazie ai gol di Fossati e Chinetti. La notizia sul nostro sito - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.