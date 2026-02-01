Alberto Trentini racconta il carcere in Venezuela | Costretto a restare immobile su una sedia per 10 giorni

Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela, ricorda quei giorni durissimi. Racconta di essere stato costretto a stare immobile su una sedia per dieci giorni, senza poter muoversi. La sua testimonianza mette in luce le condizioni difficili e il calvario vissuto nel carcere venezuelano.

Il racconto di Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela. Il 46enne è stato ospite delle trasmissione 'Che Tempo Che Fa'. "Avevamo l'acqua due volte al giorno per svuotare la latrina e lavarci": ha ricordato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Alberto Trentini: Io, prigioniero per fini politici. Maduro voleva libero Saab. La mia detenzione? Il 41bis al quadrato463 giorni in carcere come pedina di scambio: Trentini rivela le terribili condizioni di detenzione a El Rodeo I ... ilfattoquotidiano.it

