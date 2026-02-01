Alberto Gilardino esonerato dal Pisa | fatale la sconfitta contro il Sassuolo

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Pisa ha deciso di cambiare allenatore. Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra, poche ore dopo il ko per 1-3. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club toscano, che ora cerca un nuovo allenatore per rilanciare la squadra.

