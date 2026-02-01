Albero crolla nei Fori Imperiali tre feriti lievi tra i passanti in zona archeologica

Un pino centenario si è abbattuto ieri pomeriggio lungo via dei Fori Imperiali, nei pressi del Colosseo. Tre persone sono rimaste leggermente ferite mentre camminavano tra le pietre antiche. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona. Ancora da chiarire le cause del crollo, ma si pensa che il vento forte possa aver contribuito. Nessuno dei feriti ha riportato traumi gravi.

Un pino centenario è crollato ieri pomeriggio lungo via dei Fori Imperiali, a pochi passi dal Colosseo e nel cuore del complesso archeologico romano. L’evento ha colto di sorpresa diversi visitatori e turisti che si trovavano nella zona, provocando tre feriti lievi tra i passanti. L’albero, alto oltre venti metri e localizzato nei pressi del Foro di Traiano, si è abbattuto in maniera improvvisa, spezzandosi in due parti e schiantandosi sulla carreggiata. L’impatto ha generato un’ampia zona di pericolo, con rami e tronchi che hanno bloccato parzialmente la strada e minacciato la sicurezza dei pedoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albero crolla nei Fori Imperiali, tre feriti lievi tra i passanti in zona archeologica Approfondimenti su Fori Imperiali Albero crolla nel cuore di Roma, feriti tre passanti a via dei Fori Imperiali Un albero di grandi dimensioni è caduto questa mattina intorno alle 13. Crolla un pino ai Fori Imperiali: tre passanti feriti lievemente Un pino si è abbattuto ieri lungo via dei Fori Imperiali a Roma, vicino al Foro di Traiano. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fori Imperiali Argomenti discussi: Alberi a rischio crollo, dopo gli schianti ai Fori via ai controlli in centro; Albero caduto in viale Trastevere: linee tram 3 e 8 sostituite da navette; Crolla albero ai Fori Imperiali, tre feriti lievi; Maltempo, oltre dieci alberi caduti a Roma: auto danneggiate, colpito un bus alla Balduina. Roma, crolla un albero in via dei Fori Imperiali: tre feriti tra i passantiUn pino è precipitato vicino al Foro di Traiano, sfiorando decine di persone. Le cause del cedimento sono ancora da chiarire ... rainews.it Albero crolla ai Fori Imperiali, tre feriti. È il terzo in un meseAncora un albero crollato a Roma, per la terza volta ai Fori Imperiali. Un pino ha ceduto colpendo tre persone. Tra queste una ragazza, trasportata ... iltempo.it Local Team. . Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve a causa della caduta di un albero in via dei Fori Imperiali, a Roma, nel primo pomeriggio di domenica 1° febbraio. Si tratta della terza pianta crollata da inizio 2026 lungo la strada che collega il Colos - facebook.com facebook A Roma cade un albero a via dei Fori Imperiali: 3 feriti lievi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.