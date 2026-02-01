Alberi storici a rischio | agronomo difende i ciliegi di via XX Settembre protetti dalla Soprintendenza

I ciliegi di via XX Settembre a Como sono stati salvati. Un agronomo di fama internazionale, Daniele Zanzi, ha firmato una perizia tecnica a favore degli alberi, che erano stati messi sotto minaccia di abbattimento. La Soprintendenza aveva deciso di proteggerli, e ora si attende solo di vedere i lavori di salvaguardia.

I ciliegi di via XX Settembre a Como non sono stati abbattuti, e la ragione principale risiede in una perizia tecnica firmata da Daniele Zanzi, agronomo di fama internazionale con esperienza pluriennale in valutazione della salute degli alberi urbani. L’analisi, condotta su richiesta dei cittadini che si oppongono al progetto di riqualificazione del tratto stradale voluto dal sindaco Alessandro Rapinese, ha messo in dubbio le conclusioni di altri esperti che sostenevano la necessità di rimuovere i 45 alberi giapponesi, considerati in condizioni critiche. La Soprintendenza, che ha già riconosciuto il valore storico e paesaggistico del sito, ha sancito il blocco delle operazioni di abbattimento, confermando che gli alberi sono protetti da vincolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ciliegi XX Settembre

L’agronomo Daniele Zanzi si schiera contro l’abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre a Como.

Ultime notizie su Ciliegi XX Settembre

