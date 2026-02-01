Albanese torna a casa con il suo nuovo film

Antonio Albanese torna a casa. Dopo aver vinto due Nastri d’argento, l’attore e regista sarà a Lecco il 9 febbraio, nella sua città natale. È un ritorno importante per lui, che da giovane ha iniziato a fare radio proprio qui. La serata sarà un’occasione per rivedere Albanese nel suo territorio, tra ricordi e l’entusiasmo di chi riprende il cammino.

Un ritorno a casa per Antonio Albanese. L'attore, comico, regista, due volte Nastro d'argento, scrittore e tanto altro ancora, lunedì 9 febbraio, sarà a Lecco, dove è nato 61 anni fa e dove ha esordito da ragazzo nelle radio locali. Sarà al cinema, al Nuovo Aquilone, con il suo ultimo film "Lavoreremo da grandi". Lo presenterà di persona, insieme al Giuseppe Battiston, collega di 57 anni. Il film racconta la storia di tre amici di vecchia data: Beppe, un idraulico taciturno che vive ancora con la madre e non si è mai innamorato, Umberto, un ex musicista fallito che ha rovinato l'azienda di famiglia e colleziona due matrimoni falliti, e Gigi, appena escluso dal testamento dell'anziana zia.

