Alba Parietti ha litigato con Alfonso Signorini | volano parole pesanti e molto dure la rivelazione

Alba Parietti e Alfonso Signorini hanno avuto una discussione molto accesa. Tra loro sono volate parole dure e accuse che risalgono a vecchi rancori mai sopiti. La situazione è arrivata a un punto di rottura, con entrambe le parti che hanno rivelato dettagli che non lasciano spazio a fraintendimenti.

Alba Parietti si sfoga nel podcast Lo Sgabuzzino e dice che Signorini l’ha ferita davvero.

Una vecchia vicenda riguarda Corona e Signorini, riemersa recentement.

