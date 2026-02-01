Al via la 50esima edizione di Hospitality il salone dell’accoglienza

Questa mattina è partito a fianco di Milano il quarantanovesimo appuntamento di “Hospitality, il salone dell’accoglienza”. Gli organizzatori riferiscono di una presenza elevata di espositori provenienti da tutta la filiera HoReCa, con aziende di rilievo e partnership di primo livello. La fiera, che quest’anno taglia il traguardo della sua 50esima edizione, si conferma come uno degli eventi più importanti nel settore dell’ospitalità in Italia.

Quest’anno saranno presenti 750 espositori provenienti da 21 Paesi diversi. Ecco dove e quando si terrà l’evento "Anche per il 2026 registriamo una presenza qualificata di espositori rappresentativi dell'intera filiera HoReCa affiancata da partnership strategiche di primo livello. Centrale il focus sull'internazionalizzazione, rafforzato dalla presenza di oltre 60 buyer provenienti da 21 nazioni e dai programmi di incoming realizzati anche in collaborazione con ICE. Hospitality 2026 nasce da una piena consapevolezza del proprio percorso evolutivo. Al centro ci sono le persone che rendono possibile l'esperienza dell'accoglienza: imprenditori, professionisti, operatori e ospiti".🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Hospitality Salone

Molini Pivetti fa il suo debutto al salone di Hospitality a Riva del Garda.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Hospitality Riva del Garda: 50 anni di innovazione Horeca e nuovi trend

Ultime notizie su Hospitality Salone

