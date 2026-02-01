Al Toro basta un gol un Lecce privo di qualità non riesce a recuperare lo svantaggio

Il Torino batte il Lecce 1-0 in una partita combattuta. Basta un gol per decidere il risultato, mentre il Lecce non riesce a trovare la via del gol e perde ancora. I granata conquistano i tre punti in casa, mentre i pugliesi continuano a faticare in attacco.

TORINO - Tra la squadra con la peggiore difesa, ma con otto gare senza aver subito reti (nove con oggi), il Torino, e quella con il peggior attacco senza ma, il Lecce ha vinto la prima. Per i giallorossi, due punti nelle ultime otto partite, la consolazione di essere comunque ancora un punto sopra la Fiorentina, terzultima in classifica. La partita è stata decisa da Adams che, ottimamente servito da Vlasic, è andato in gol al minuto 29, proprio in una fase in cui era la squadra salentina a dettare il ritmo e a rendersi pericolosa. L’azione del vantaggio nasce da un rinvio infelice di Falcone, uscito dall’area per anticipare l’attaccante inglese, ma è anche vero che la difesa giallorossa avrebbe avuto tutto il tempo per coprire meglio le posizioni.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Il Torino torna alla vittoria dopo quasi un mese e lo fa con una vittoria di misura contro il Lecce.

Il match tra Bologna e Juventus Primavera si è concluso con un risultato di 2-1 a favore dei bianconeri emiliani.

