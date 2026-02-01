al torino basta un gol di adams per battere il lecce

Il Torino torna alla vittoria dopo quasi un mese e lo fa con una vittoria di misura contro il Lecce. I granata, guidati da Marco Baroni, si impongono 1-0 grazie a un gol di Che Adams. La partita si gioca davanti ai propri tifosi e permette ai padroni di casa di conquistare tre punti fondamentali per la classifica.

Il Torino torna al successo dopo quasi un mese. I ragazzi di Marco Baroni superano 1-0 il Lecce nel match dell’Olimpico Grande Torino, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 20252026: decide un gol di Che Adams. Torino-Lecce 1-0 TORINO (3-5-2): Paleari 6; Marianucci 6, Maripan 6.5, Coco 6.5; Pedersen 6, Vlasic 6.5, Ilkhan 6 (25'st Prati 6), Casadei 6.5 (25' st Anjorin 5.5), Lazaro 6.5 (25'st Obrador 6); Zapata 5.5 (32'st Kulenovic 5.5), Adams 7 (44'st Njie sv). In panchina: Israel, Siviero, Dembele, Tameze, Perciun, Gabellini. Allenatore: Baroni 6. LECCE (4-3-3): Falcone 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Dopo quattro sconfitte di fila, il squadra di Torino rompe il digiuno e vince 1-0 contro il Lecce.

Adams, ancora titolare, guida l’attacco del Torino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

