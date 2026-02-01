Al TeatroBasilica in prima nazionale Arecibo dal 5 all’8 febbraio

Al TeatroBasilica prende il via la prima nazionale di “Arecibo”. Lo spettacolo, in scena dal 5 all’8 febbraio, porta sul palco un nuovo progetto firmato Fucina Zero. La regia è di Matteo Finamore, con una drammaturgia di Jacopo Angelini. Sul palco ci saranno Mario Berretta, Andrea Carriero e Giulia Rossoni, mentre Giulia Menaspà ha curato l’architettura sonora. Lo spettacolo si può vedere alle 21:00 fino al 7 febbraio e alle 16:30 l’8 febbraio

TeatroBasilica Presenta ARECIBO Prima Nazionale 5 8 febbraio 2026 (dal 5 al 7 febbraio 2026, ore 21:00 – 8 febbraio 2026, ore 16:30) CREDITI Un progetto Fucina Zero Regia: Matteo Finamore Drammaturgia: Jacopo Angelini Con: Mario Berretta, Andrea Carriero, Giulia Rossoni Architettura sonora: Giulia Menaspà Consulenza al suono: Pasquale Citera Costumi: Giulia Barcaroli Organizzazione: Veronica Toscanelli Consulenza artistica: Roberto Scarpetti Foto di scena: Simone Galli. Anteprima: Festival IF – Teatro India Produzione: lacasadargilla, Gruppo della Creta Sarà in scena al TeatroBasilica in prima nazionale dal 5 all' 8 febbraio, ARECIBO, un progetto Fucina Zero.

