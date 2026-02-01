Vincenzo Malinconico torna al Michelangelo, ma questa volta in un modo diverso. Nonostante il suo insuccesso come avvocato, il personaggio di Malinconico continua a conquistare il pubblico, sia tra i lettori che tra gli spettatori. La sua presenza sul palco conferma quanto sia amato e riconoscibile, anche se la carriera non va come sperava.

Sarà pure un avvocato ’d’insuccesso’, ma Vincenzo Malinconico è certamente uno dei personaggi più amati sia dai lettori che dai telespettatori. Nato dalla penna di Diego Da Silva, nei romanzi editi da Einaudi, l’avvocato Malinconico è diventato protagonista di una fiction da più di tre milioni di ascoltatori su Rai1 (sono già andate in onda due stagioni, e una terza è in previsione). Massimiliano Gallo, che ha dato volto al simpatico avvocato nella serie tv, ora lo porta anche in teatro: martedì e mercoledì, 3 e 4 febbraio alle 21, sarà al Michelangelo con ’Malinconico. Moderatamente felice’, di cui firma anche la regia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Michelangelo arriva Malinconico. Quando l’avvocato è d’insuccesso

Approfondimenti su Michelangelo Alessandro

Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio, il Teatro Chiesa ospita

Massimiliano Gallo torna a interpretare Vincenzo Malinconico, il personaggio già apprezzato in televisione, questa volta sul palcoscenico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Michelangelo Alessandro

Argomenti discussi: Al Michelangelo arriva Malinconico. Quando l’avvocato è d’insuccesso.

PREORDINE! Iron Studios Teenage Mutant Ninja Turtles Leonardo/ Donatello/Michelangelo/ Raphael 1:10 Statue Black & White Exclusive Edition Appena presentato per evento Inside Iron Studios arriva un nuovo stupendo tributo al mondo delle Tartarught Ni - facebook.com facebook