Aido Garbagnate appello del presidente | Solo il 30% dona gli organi

L’associazione Aido di Garbagnate lancia un appello: solo il 30% delle persone si dice disposto a donare gli organi. Domenica mattina i volontari si riuniscono nella sede di via Canova per fare il punto sull’attività dell’ultimo anno e cercare di sensibilizzare più cittadini possibile. La questione, spiegano, resta urgente per aumentare le donazioni e salvare più vite.

L'Aido presenta "Il CircoLo del Dono", uno spettacolo teatrale dedicato agli studenti.

