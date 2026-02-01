Aido Garbagnate appello del presidente | Solo il 30% dona gli organi
L’associazione Aido di Garbagnate lancia un appello: solo il 30% delle persone si dice disposto a donare gli organi. Domenica mattina i volontari si riuniscono nella sede di via Canova per fare il punto sull’attività dell’ultimo anno e cercare di sensibilizzare più cittadini possibile. La questione, spiegano, resta urgente per aumentare le donazioni e salvare più vite.
