Agropoli ritrovata l’apecar del 40enne scomparso da quattro giorni

E' stata ritrovata ad Agropoli, in provincia di Salerno, l'apecar appartenente al 40enne Luigi Marchesani, l'uomo scomparso da quattro giorni. Il mezzo è stato individuato in via Pirandello, nella zona della collina di San Marco, lungo la strada che collega Agropoli a Ogliastro Cilento. Il rinvenimento del veicolo ha permesso di concentrare le ricerche nell'area circostante, ma al momento non sono stati raccolti elementi utili a ricostruire gli spostamenti dell'uomo dopo l'abbandono del mezzo. La segnalazione di scomparsa era stata presentata dalla figlia, preoccupata per il prolungato silenzio del padre.

