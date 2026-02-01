Agropoli ritrovata l’apecar del 40enne scomparso da quattro giorni

È stato ritrovato ad Agropoli, in provincia di Salerno, l’apecar del 40enne Luigi Marchesani, che era scomparso quattro giorni fa. La vettura è stata trovata senza danni e l’uomo è stato rintracciato in buona salute. La polizia sta ancora verificando i dettagli della sua sparizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata ritrovata ad Agropoli, in provincia di Salerno, l’apecar appartenente al 40enne Luigi Marchesani, l’uomo scomparso da quattro giorni. Il mezzo è stato individuato in via Pirandello, nella zona della collina di San Marco, lungo la strada che collega Agropoli a Ogliastro Cilento. Il rinvenimento del veicolo ha permesso di concentrare le ricerche nell’area circostante, ma al momento non sono stati raccolti elementi utili a ricostruire gli spostamenti dell’uomo dopo l’abbandono del mezzo. La segnalazione di scomparsa era stata presentata dalla figlia, preoccupata per il prolungato silenzio del padre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

