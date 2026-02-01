Agroalimentare il Feudi di San Gregorio tra i 26 vini ambasciatori del Made in Italy ai Giochi Olimpici
Il Feudi di San Gregorio è tra i 26 vini scelti come ambasciatori del Made in Italy ai Giochi Olimpici. La selezione mette in mostra la ricchezza dei territori italiani attraverso bottiglie che rappresentano la biodiversità del nostro paese. Una vetrina importante per il vino italiano, che così si fa notare a livello internazionale.
Ventisei vini specchio riflesso del grande mosaico di biodiversità in rappresentanza dei principali territori italiani. Sono le etichette made in Italy protagoniste nei Giochi olimpici invernali Milano Cortina (6 – 22 febbraio 2026), presenti nella carta dei vini di MUSA, l’hospitality house allestito a Casa Italia (Triennale a Milano, Galleria Farsetti a Cortina d’Ampezzo, Aquagranda a Livigno). A scegliere i vini per conto del CONI è stato il team di LT Wine & Food Advisory, supportato da Luciano Ferraro, secondo linee guida che valorizzano le principali denominazioni ed i vitigni autoctoni, in rappresentanza di tutta la wine economy italiana, dai big player nazionali al mondo cooperativo sino alle piccole produzioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it
