Agroalimentare il Feudi di San Gregorio tra i 26 vini ambasciatori del Made in Italy ai Giochi Olimpici

Da ildenaro.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Feudi di San Gregorio è tra i 26 vini scelti come ambasciatori del Made in Italy ai Giochi Olimpici. La selezione mette in mostra la ricchezza dei territori italiani attraverso bottiglie che rappresentano la biodiversità del nostro paese. Una vetrina importante per il vino italiano, che così si fa notare a livello internazionale.

Ventisei vini  specchio riflesso del grande  mosaico di biodiversità  in rappresentanza dei principali territori italiani. Sono le  etichette made in Italy  protagoniste nei  Giochi olimpici invernali Milano Cortina  (6 – 22 febbraio 2026), presenti nella carta dei vini di  MUSA, l’hospitality house allestito a Casa Italia  (Triennale a Milano, Galleria Farsetti a Cortina d’Ampezzo, Aquagranda a Livigno). A scegliere i vini per conto del CONI è stato il team di  LT Wine & Food Advisory, supportato da  Luciano Ferraro, secondo linee guida che valorizzano le principali denominazioni ed i vitigni autoctoni, in rappresentanza di tutta la wine economy italiana, dai big player nazionali al mondo cooperativo sino alle piccole produzioni.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Feudi di San Gregorio

Milano-Cortina, ecco i 26 vini ambassador del made in Italy a Casa Italia

La presentazione dei 26 vini ambassador del made in Italy a Casa Italia mette in luce la varietà e la qualità delle produzioni vinicole italiane, riflettendo la biodiversità dei principali territori del Paese.

Export, farmaceutica e agroalimentare i campioni del Made in Italy

Nel periodo gennaio-agosto 2025, le esportazioni italiane hanno registrato una crescita complessiva del 2,6 per cento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Feudi di San Gregorio

Argomenti discussi: I vini ambassador di Casa Italia Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano-Cortina: un Etna Doc rosso tra i 26 vini ambasciatori a Casa Italia.

Agroalimentare, il Feudi di San Gregorio tra i 26 vini ambasciatori del Made in Italy ai Giochi OlimpiciVentisei vini specchio riflesso del grande mosaico di biodiversità in rappresentanza dei principali territori italiani. Sono le etichette made in Italy protagoniste nei Giochi olimpici invernali Milan ... ildenaro.it

Export agroalimentare: il report Intesa Sanpaolo/ 2024 anno record con oltre 28mld di euro generatiIntesa Sanpaolo ha pubblicato l'ultimo report sull'export agroalimentare: nel 2024 boom di vendite all'estero con 28 miliardi di euro generati È arrivato il momento di tirare le somme complessive sull ... ilsussidiario.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.