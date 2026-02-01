Venerdì pomeriggio all’esterno del centro commerciale Il Castello di Sant’Angelo Lodigiano si è scatenata una rissa. Due giovani hanno creato scompiglio, facendo scappare alcuni clienti e mettendo in allerta le forze dell’ordine. La polizia è ancora alla ricerca dei due ragazzi, che si sono allontanati subito dopo l’episodio.

Un pomeriggio di tensione quello di venerdì all’esterno del centro commerciale Il Castello di Sant’Angelo Lodigiano, dove due giovani hanno creato scompiglio e messo i clienti in difficoltà. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari. Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe iniziato poco prima delle 16.40, all’ingresso della galleria commerciale. Due ragazzi avrebbero spruzzato spray al peperoncino, per motivi sconosciuti, causando bruciore agli occhi e alle vie respiratorie ad alcuni clienti che stavano uscendo in quel momento. Subito dopo, all’esterno della struttura, un lavoratore di 22 anni, dipendente di uno dei negozi della galleria, è stato colpito con un pugno al volto, riportando contusioni e uno stato di forte confusione dovuto allo spavento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Aggressione. È caccia a due giovani

