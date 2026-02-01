Agenti assaliti a Lanciano il Siap | Preoccupante aumento delle aggressioni ai danni delle forze di polizia

La scorsa settimana a Lanciano alcuni agenti sono stati aggrediti durante un intervento. Il Siap di Chieti esprime solidarietà ai colleghi coinvolti e denuncia un aumento preoccupante delle aggressioni contro le forze di polizia nella zona. Gli agenti sono stati presi di mira mentre svolgevano il loro lavoro, e la situazione sta diventando sempre più difficile da gestire.

Per il sindacato italiano che rappresenta gli agenti di polizia, episodi di violenza come quello di Lanciano e Torino evidenziano come il lavoro della polizia si svolga quotidianamente in condizioni di crescente pericolo Gli agenti che dovevano eseguire una perquisizione domiciliare nel quartiere Santa Rita di Lanciano sono stati assaliti e minacciati da una coppia di etnia rom. "Ribadiamo con forza la necessità di interventi concreti e immediati da parte delle istituzioni affinché venga garantita maggiore sicurezza agli operatori di polizia, sia sotto il profilo normativo sia sotto quello delle dotazioni e delle tutele legali.

