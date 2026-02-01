Agenti aggrediti a Torino si infiamma il dibattito Fdi | Mozione pro forze dell’ordine in tutti i Consigli

La discussione si scalda anche in Toscana dopo gli scontri di Torino, dove alcuni agenti sono stati feriti durante una manifestazione dei centri sociali. Mentre i gruppi politici si confrontano, le forze dell’ordine chiedono più sostegno e una maggiore presenza sul territorio.

FIRENZE – Si infiamma anche in Toscana il dibattito politico dopo gli scontri di Torino dove alla manifestazione dei centri sociali sono rimasti feriti dei poliziotti. “Le immagini che arrivano da Torino, dove un corteo in difesa del centro sociale Askatasuna si è trasformato in una guerriglia urbana con caccia all’uomo contro le Forze dell’Ordine, sono intollerabili. Quello a cui abbiamo assistito ieri non è dissenso, è terrorismo di piazza. Esprimiamo la nostra totale, ferma e incondizionata solidarietà alla Polizia di Stato e a tutti gli agenti feriti, vittime di un vile linciaggio squadrista perpetrato da vigliacchi a volto coperto”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Durante la notte a Torino, si sono verificate tensioni durante un corteo promosso dagli attivisti di Askatasuna.

Dall’Irpinia solidarietà agli agenti aggrediti a Torino, Picone (Amici della polizia): Preoccupazione, episodi ricorrentiLe immagini dell'aggressione al poliziotto di Torino sono chiare: in gruppo lo tempestano di calci e pugni, anche in testa. Da qui la presa di posizione di Massimo Picone, dell'associazione Amici dell ... corriereirpinia.it

Meloni visita gli agenti a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziottoSi tratta di un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto. L'arresto è scattato con il meccanismo della flagranza differita. Sono stati arrestati, per episodi diversi, altri due dimostranti. Oltr ... ansa.it

Dopo gli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna, la premier Giorgia Meloni ha fatto visita agli agenti aggrediti da alcuni manifestanti. La presidente del Consiglio ha affidato a un post sui suoi canali social il comment - facebook.com facebook

