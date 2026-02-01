Durante un controllo del traffico a Torino, un agente di polizia è stato colpito con un’arma contundente da un gruppo di persone incappucciate. L’aggressione è avvenuta nel bel mezzo delle proteste contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’agente è stato soccorso e portato in ospedale, mentre i manifestanti si sono dileguati tra le tensioni. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Un agente di polizia è stato aggredito violentemente durante un’azione di controllo del traffico in corso a Torino, in occasione di un corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’uomo, rimasto isolato dal gruppo di pattuglia, è stato accerchiato da un gruppo di manifestanti incappucciati che lo hanno colpito ripetutamente con un’arma contundente, presumibilmente un martello. L’aggressione è durata diversi minuti, durante i quali l’agente ha perso il casco e ha riportato ferite visibili al volto e al corpo. Il video dell’episodio, ripreso da un telefonino e successivamente diffuso su piattaforme social, ha acceso un acceso dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agente in servizio aggredito da gruppo incappucciato con arma contundente durante tensioni stradali

A Minneapolis si sono verificate recenti tensioni dopo che un agente ha sparato a un uomo durante un controllo del traffico.

