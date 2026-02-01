Affari Tuoi Stefano De Martino marca a uomo Gerry Scotti | cosa è successo

Durante l'ultima puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha avuto un confronto diretto con Gerry Scotti. La trasmissione è durata meno del solito, con tempi stretti per i pacchi, il gioco e la sfida finale. De Martino ha deciso di marcare a uomo Scotti, creando un momento di tensione in diretta. La puntata si è conclusa in modo rapido, lasciando i telespettatori con la curiosità di sapere cosa sia successo tra i due.

Una puntata breve, anzi brevissima. Tempi contingentati per i pacchi, per il Dottore e per la sfida alla sorte. Affari Tuoi, nella serata di sabato 31 gennaio, si ferma poco dopo le 21.20, consegnando la linea a The Voice Kids, il format condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Una scelta che non passa inosservata e che molti leggono come una mossa strategica di Stefano De Martino. Curiosamente, quasi in contemporanea, anche Gerry Scotti accorciava La Ruota della Fortuna su Canale 5, lasciando spazio in anticipo a C'è posta per te. Una sfida infinita, marcatura a uomo. Sui social si sprecavai e ironie sulla circostanza: due conduttori oggi rivali che, almeno per una sera, sembrano muoversi in perfetta sincronia, accorciando i rispettivi game show. © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino marca a uomo Gerry Scotti: cosa è successo

