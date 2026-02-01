AFFARI TUOI | DE MARTINO ROTTAMA LA MACCHINA DEL FANGO POI DICONO DI CORONA…

Nell’ultima puntata di Affari Tuoi, De Martino ha spazzato via le polemiche e le accuse che da tempo circolano intorno al programma. La trasmissione ha mostrato di voler cambiare rotta, lasciando alle spalle le critiche e puntando su un intrattenimento più pulito. L’attenzione si sposta ora sulle nuove dinamiche del gioco, lasciando il passato alle spalle.

Affari Tuoi ha messo a segno un altro colpaccio che non è solo quello del boom di ascolti nell’access ma nel rottamare definitivamente la macchina del fango. Ne abbiamo lette e sentite, spifferate, spesso urlate in modo sguaiato contro Stefano De Martino. Qualcosa di così violento, squallido e minaccioso che sembrava quasi preparato a tavolino da tempo. Da chi? Si è percepito il sapore di un’azione squadrista. Poi dicono di Fabrizio Corona con il suo Falsissimo. Non voglio ripetere tutte le fake news, tutte le illazioni tra il televisivo e il politico, tra il pubblico e il privato, ripetute ossessivamente a forza di diventare realtà, per pochi per fortuna. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Questa sera Affari Tuoi di De Martino batte La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, secondo i dati degli ascolti.

