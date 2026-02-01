Aeroporto no ai voli commerciali Il Consiglio comunale si schiera

Il consiglio comunale di Bresso ha deciso: niente voli di linea nel loro aeroporto. Tutti i rappresentanti hanno votato a favore della mozione che blocca ogni ipotesi di sviluppo commerciale. La proposta, presentata dalla maggioranza e dal sindaco, è chiara: l’aeroporto rimane così com’è, senza trasformazioni o aperture ai voli commerciali, e resta inserito nel Parco Nord. La decisione arriva dopo un dibattito aperto e senza divisioni tra i consiglieri.

"Contrarietà a ogni ipotesi di sviluppo commerciale dei voli di linea". Il consiglio comunale bressese ha approvato all’unanimità la mozione, presentata da maggioranza e sindaco, che dice "no" alla trasformazione dell’aeroporto inserito all’interno del Parco Nord. "Si può pensare a modifiche solo se sono condivise da tutti gli enti locali e se vanno nella direzione di mantenere gli equilibri esistenti - commenta Simone Cairo - Dopo l’incontro in Regione del mese scorso si può ribadire che non c’è alcuna possibilità che ci siano voli di linea che coinvolgano Bresso". Eppure c’è un progetto dell’ Ente Nazionale Aviazione Civile (Enac) che intenderebbe inserire veri e propri voli per passeggeri, facendo dell’aeroporto cittadino un hub strategico della nuova rete di scali per il Nord Italia con un investimento di 9 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aeroporto, no ai voli commerciali. Il Consiglio comunale si schiera Approfondimenti su Aeroporto ParcoNord Aeroporto di Bresso aperto ai voli commerciali, ma Enac nega: "Solo interventi di riqualificazione" L’aeroporto di Bresso ha riaperto ai voli, ma l’Enac smentisce ogni possibilità di trasformarlo in uno scalo commerciale. Batman si schiera pubblicamente contro l’ICE: la protesta scuote un consiglio comunale in California A Santa Clara, in California, un consiglio comunale si è trasformato in scena di una protesta improvvisa. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Aeroporto ParcoNord Argomenti discussi: Aeroporto di Bresso aperto ai voli commerciali, ma Enac nega: Solo interventi di riqualificazione; No ai voli commerciali, l’opposizione di Bresso all’attacco; Aeroporto, no ai voli commerciali. Il Consiglio comunale si schiera; Verso i Giochi del Mediterraneo, pressing su Regione e Comune, Vietri (FdI): Attivare l’aeroporto. Aeroporto, no ai voli commerciali. Il Consiglio comunale si schieraBresso, l’assemblea approva all’unanimità la mozione che blocca qualsiasi trasformazione dello scalo. Il comitato Difesa Parco Nord riunisce gli amministratori locali di tutti i partiti per fermare l’ ... ilgiorno.it Aeroporto di Bresso aperto ai voli commerciali, ma Enac nega: Solo interventi di riqualificazioneDopo mesi di proteste da parte del Comitato di difesa del Parco Nord, l'ente nazionale di aviazione civile interviene escludendo l'ipotesi di tratte commerciali in partenza e arrivo al piccolo scalo d ... milanotoday.it Cocaina ed eroina nei voli da Bruxelles: 28enne arrestata in aeroporto con 121 ovuli ingeriti -> https://www.nordest24.it/treviso-arresto-droga-aeroporto-canova-2026 - facebook.com facebook #Vilnius, l’aeroporto sospende i voli per sospetta incursione di palloni nello spazio aereo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.