Aerei all’Italia il record di disagi e bagagli smarriti

1 feb 2026

L’Italia si conferma tra i paesi europei con più disagi nei viaggi in aereo. Secondo i dati di RimborsoAlVolo, il nostro paese si piazza al quinto posto in Europa per numero di voli giornalieri, con un aumento del 10% rispetto al 2019. Molti passeggeri si trovano a dover affrontare ritardi, cancellazioni e bagagli smarriti, creando disagio e malcontento tra chi viaggia.

La fotografia di RimborsoAlVolo: Italia al 5° posto in Europa per numero di voli giornalieri, +10% sul 2019. Ma è record di segnalazioni per disagi legati ai bagagli, +212% sul 2023. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

