Aerei all’Italia il record di disagi e bagagli smarriti

L’Italia si conferma tra i paesi europei con più disagi nei viaggi in aereo. Secondo i dati di RimborsoAlVolo, il nostro paese si piazza al quinto posto in Europa per numero di voli giornalieri, con un aumento del 10% rispetto al 2019. Molti passeggeri si trovano a dover affrontare ritardi, cancellazioni e bagagli smarriti, creando disagio e malcontento tra chi viaggia.

Durante le festività, trovare un volo può diventare una vera sfida, tra aumenti di prezzo e disponibilità limitata.

Sciopero trasporti febbraio 2026 treni, aerei e mezzi pubblici: giorni critici e date da segnareFebbraio si preannuncia come un mese in cui le mobilitazioni sono distribuite su più comparti e territori. Il calendario delle interruzioni del servizio e delle città coinvolte ... italiaoggi.it

Scioperi aerei febbraio 2026: lunedì 16 giornata critica per i voli in tutta ItaliaFonte: Qualitytravel.it. Febbraio 2026 si preannuncia particolarmente complesso per il trasporto aereo italiano. La data da segnare... L'articolo originale, consultabile qui Scioperi aerei febbraio 20 ... msn.com

L'Italia ha saputo quasi quadruplicare il numero passeggeri aerei in meno di 30 anni. Eppure sono 30 anni che l'Italia non cresce. Come è stato possibile La #liberalizzazione del trasporto aereo ha permesso la crescita da 53 a 194 milioni di passeggeri. Epp - facebook.com facebook

