Addio a ’Gek’ Bacchilega Fondò la cicloturistica Lugo

È scomparso venerdì Giuseppe Bacchilega, conosciuto come ‘Gek’. Aveva 84 anni ed era considerato una figura storica del cicloturismo a Lugo. Dopo una lunga malattia, si è spento nella sua casa, lasciando un vuoto tra gli appassionati di ciclismo e tra chi aveva condiviso con lui molte avventure in sella.

Dopo una lunga malattia venerdì si è spento all'età di 84 anni Giuseppe Bacchilega, per tutti 'Gek', grande appassionato di ciclismo e figura storica del cicloturismo lughese e non solo. Nel lontano 1972, assieme a un gruppo di amici anch'essi appassionati delle due ruote, fondò la Cicloturistica Baracca di Lugo (di cui fu il primo presidente), tuttora uno dei più conosciuti sodalizi cicloturistici del panorama nazionale. Anticipando una tendenza che sta prendendo sempre più piede, fu anche grazie a Bacchilega che si iniziarono a organizzare le manifestazioni cicloturistiche non competitive, tra cui spicca ancor oggi il Giro Cicloturistico della Romagna, una delle più longeve 'Gran Fondo' a livello nazionale.

