Addio a Eleonora Rossi l’anima del colore

È morta il 28 gennaio Eleonora Rossi, co-fondatrice della stamperia d’arte 2RC insieme a Valter Rossi. La sua passione per i colori e l’arte si è tradotta in un laboratorio vivo e innovativo, che coinvolge anche gli studenti. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’arte e della stampa.

di Luca Cesari * Si è spenta il 28 gennaio Eleonora Rossi, fondatrice assieme a Valter Rossi della 2RC, la stamperia di edizioni d'arte che l'anno scorso ha dato vita assieme all' Accademia urbinate a 2RCABAU, l'attivo laboratorio di via Valerio che stamperà anche grazie agli studenti nuove opere di artisti internazionali. Il confine invalicabile tra vita e morte, tra uno e due, può essere forse superato attraverso l'esperienza di avvicinarsi. È quello che è accaduto a Eleonora Rossi, in quel tutto intero che è stato il sodalizio esistenziale con Valter Rossi, scomparso meno di un anno fa, riassunto nel legame artistico viandante, chiamato Stamperia 2RC: lo studio per la stampa d'arte grafica contemporanea più importante al mondo.

