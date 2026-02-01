L’Osteria alla Grande di Baggio chiude i battenti. La saracinesca riporta la scritta “Chiuso per salita ai pascoli del cielo”, un addio che lascia tutti senza parole. La figura di Citterio, anima del locale, lascia un vuoto nel quartiere. La porta rimane abbassata, ma il ricordo di quegli anni passati tra amici e buon cibo rimane vivo.

“Chiuso per salita ai pascoli del cielo”. È la frase che compare sulla saracinesca dell’Osteria alla Grande di via delle Forze Armate a Baggio. E che, con l’ironia che lo aveva sempre contraddistinto, rende omaggio al suo fondatore e anima, Roberto Citterio, morto qualche giorno fa. "Espertissimo nell’arte del cazzeggio e dalle battute fulminanti", Roberto “Bob“ Citterio guidava da decenni "l’ultima vera osteria di Milano", come hanno scritto i suoi familiari nel necrologio che gli hanno dedicato. Citterio in effetti era un punto di riferimento per tutti gli amanti dei locali vecchia Milano, lontani dalle mode gastronomiche e dalle pretese fashion. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Citterio, anima di “Alla grande“

