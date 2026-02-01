Resident Evil Requiem continua a catturare l’attenzione dei fan, anche prima di uscire. Un leaker ha fatto sapere che potrebbe esserci il ritorno di Ada Wong e Chris Redfield, due personaggi storici della saga. La notizia fa salire l’attesa, mentre i dettagli ufficiali ancora latitano.

Resident Evil Requiem continua a far discutere ancora prima del debutto ufficiale. Il nuovo capitolo della storica saga survival horror di Capcom è al centro di numerose speculazioni, in particolare sul ritorno di volti iconici. Dopo la conferma di Leon Kennedy, molti si sono chiesti se altri personaggi storici sarebbero stati della partita, ma nelle ultime ore un noto leaker ha deciso di intervenire per fare chiarezza. E le sue parole ridimensionano le aspettative e mettono un freno ai rumor più insistenti, ma ovviamente come sempre, nel mondo di Resident Evil, nulla è mai davvero definitivo. Come riporta Comicbook, il leaker in questione è Dusk Golem, noto anche come AestheticGamer, una fonte ben conosciuta nella community per aver anticipato correttamente diversi dettagli della saga, incluso proprio il ritorno di Leon in Resident Evil Requiem. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ada Wong e Chris Redfield saranno presenti in Resident Evil Requiem? Risponde un leaker

