Acque Veronesi approva il budget 2026 | 82 milioni per reti più efficienti

L’assemblea di Acque Veronesi ha dato il via libera al budget per il 2026. Sono stati stanziati 82 milioni di euro per migliorare le reti idriche. L’obiettivo è rendere il servizio più efficiente e affidabile. La decisione arriva in un momento di sfide normative, ma l’azienda mantiene il suo piano di investimenti e di sviluppo.

L'assemblea dei soci di Acque Veronesi ha approvato il budget e il Piano Annuale di Gestione 2026, confermando un percorso di continuità negli investimenti e di rafforzamento del servizio idrico integrato in un contesto normativo sempre più sfidante. Il piano prevede 82 milioni di euro di investimenti nel solo 2026, pari a circa 115 euro per abitante servito, destinati principalmente al potenziamento dei depuratori, alla riduzione dei microinquinanti, al rinnovo delle reti di acquedotto e fognatura, alla tutela ambientale e alla digitalizzazione delle infrastrutture, in coerenza con le scadenze del PNRR e con le nuove direttive europee su acque reflue, acque potabili e sicurezza informatica (NIS2).

