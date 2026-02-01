Acf la doppietta di Jansen condanna l' Arezzo
Il Bologna batte l’Arezzo 2-0 grazie alla doppietta di Jansen. La squadra di casa non riesce a reagire e subisce la sconfitta davanti ai propri tifosi. La partita si sblocca nel primo tempo con un gol di Jansen, che poi firma il raddoppio nel secondo. L’Arezzo non trova il modo di reagire e si lascia sfuggire i tre punti.
Arezzo, 1 febbraio 2026 – Acf, la doppietta di Jansen condanna l' ACF Arezz o. Il Bologna supera le amaranto per 2-0 nella quindicesima giornata di campionato. Le citte amaranto sono ospiti del Bologna, una delle squadre più organizzate del campionato. La squadra di Mister Benedetti tenterà di portare avanti la striscia di risultati utili per questo 2026. BOLOGNA – ACF AREZZO Bologna: Lauria, Lahteenmaki (Spinelli 60’), Passeri, Pellinghelli, Fusar Poli, Tironi (Giai 71’), Re, Cavallin, Rognoni (Lovecchio 71’), Raggi, Jensen A disposizione: Frigotto, Lovecchio, Giai, Spinelli, Tardini, Giovagnoli, Tucceri Cimini, Prinzivalli, Marengoni All. 🔗 Leggi su Lanazione.it
