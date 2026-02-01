Accusa malore in casa raggiunta con l' autoscala dei vigili del fuoco
Questa mattina a Struppa, una donna ha chiamato i soccorsi dopo aver accusato un malore nella sua casa in via Lucarno. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala per aiutarla e portarla via. La donna è stata trasferita in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i sanitari del 118.
Soccorsi in azione nel quartiere di Struppa. La donna è stata poi portata in ospedale in condizioni non gravi Nella tarda mattinata di domenica 1 febbraio 2026 una signora ha avvertito un malore in via Lucarno a Struppa. I militi del 118 hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per accedere all'abitazione e portare al piano strada la persona. Grazie all'uso dell'autoscala i vigili del fuoco hanno raggiunto il terrazzo dell'edificio dove abita la donna e, stabilizzata sulla barella in dotazione, l'hanno condotta al piano strada dove l'attendeva l'ambulanza.🔗 Leggi su Genovatoday.it
