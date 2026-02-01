Questa mattina il Governo ha firmato il decreto che definisce gli accorpamenti delle scuole in Toscana per il prossimo anno scolastico. Nappi, rappresentante dei genitori, si è subito schierato contro questa decisione, protestando pubblicamente e chiedendo di rivedere il piano. La questione spacca ancora una volta il mondo della scuola, mentre le istituzioni insistono sulla necessità di riorganizzare gli istituti per migliorare i servizi.

CASTIGLIONE Ufficializzato, con la firma del decreto da parte del Commissario ad acta nominato dal Governo, l’elenco definitivo degli accorpamenti delle scuole in Toscana per l’anno scolastico 20262027. L’Istituto Comprensivo ’O.Orsini’ di Castiglione della Pescaia sarà unito ai comprensivi 2, 4 e 5 di Grosseto. "Esprimiamo il nostro profondo rammarico e la nostra rabbia per questa scelta – dichiara la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi (foto) - che non tiene conto delle esigenze di un territorio come Castiglione della Pescaia che fa da punto di aggregazione per tante zone perché è molto esteso e raccoglie tante campagne intorno e viene penalizzato ancora di più da queste scelte sulle quali incide già il progressivo calo delle nascite, un trend purtroppo generalizzato a livello nazionale ed internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accorpamenti. Nappi protesta: "Così non va"

Approfondimenti su Castiglione Ufficializzato

A Bologna, sindacati e Regione si sono uniti in una protesta contro il piano di dimensionamento scolastico previsto in Emilia-Romagna.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Castiglione Ufficializzato

Argomenti discussi: Accorpamenti. Nappi protesta: Così non va.

Accorpamenti. Nappi protesta: Così non vaCASTIGLIONE Ufficializzato, con la firma del decreto da parte del Commissario ad acta nominato dal Governo, l’elenco definitivo degli accorpamenti ... lanazione.it

Scuola, lotta agli accorpamenti. Assemblea pubblica e protesta: A rischio la qualità della didatticaQuesta mattina si svolgerà una assemblea sindacale per consentire al personale docente dell’istituto comprensivo di Capraia e Limite sull’Arno di discutere le eventuali misure da prendere per ... lanazione.it

Accorpamenti scolastici, Nappi: "Non condividiamo una riforma fatta solo sui numeri" - x.com

Domani su Kompetere Spotlight il confronto con Severino Nappi su governo regionale, ruolo della Lega in Campania e credibilità dell’alternativa politica. Dalla qualità delle maggioranze ai trasporti e al lavoro, un’analisi sui nodi strutturali che incidono sulla c - facebook.com facebook