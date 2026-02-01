Abiti da sposa tendenze 2026 | dalle passerelle Haute Couture le creazioni che ridefiniscono il sogno nuziale tra leggerezza artigianato e visione contemporanea

Tra passerelle piene di emozioni e sfilate Haute Couture, le nuove tendenze per il 2026 mostrano abiti da sposa che puntano su leggerezza, dettagli artigianali e uno stile più contemporaneo. Le creazioni sembrano voler cambiare il modo di immaginare il matrimonio, con design che uniscono tradizione e modernità.

Tra finali carichi di emozione e momenti sospesi, le sfilate Haute Couture Primavera-Estate raccontano una nuova idea di matrimonio fatta di leggerezza, artigianalità estrema e romanticismo contemporaneo. Ecco cinque abiti da sposa tra le tendenze 2026.

Orientale
Dalla sfilata Dior Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Svolazzante
Dalla sfilata Alexis Mabille Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Diva
Dalla sfilata Giorgio Armani Privé Haute Couture Primavera-Estate 2026.

Abiti da sposa 2026: il dettaglio couture che sta facendo impazzire le future consorti

Gli abiti da sposa 2026 si distinguono per dettagli couture che valorizzano eleganza e raffinatezza.

Il rosa è il beauty trend della Parigi Haute Couture PE 2026: in nuance delicate ed eleganti, conquista labbra, rossetti e blush. Dalle passerelle alle ospiti

La settimana dell’Haute Couture a Parigi si è appena conclusa tra sfilate piene di creatività e abiti da sogno.

