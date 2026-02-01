Abilitazione per chi ha altra abilitazione o specializzazione sostegno | percorso ex art13 con attività sincrona online al 100% Pillole di Question Time

Nel corso del question time trasmesso il 27 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Giallanza ha intervistato Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica. Si è parlato dell’abilitazione per chi ha già altra abilitazione o specializzazione sostegno, un percorso che si svolge interamente online, con attività sincrona al 100%. La data e le modalità sono chiarite, mentre si discute di come questi percorsi possano aiutare i docenti a ottenere l’abilitazione in modo più rapido e flessibile.

Nel question time del 27 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, si è affrontato il tema dei percorsi abilitanti per i docenti. In particolare, si è parlato della situazione di coloro che rientrano nell’ex articolo 13 e della possibilità che per loro siano previsti corsi da 30 CFU, analoghi a quelli destinati ai cosiddetti triennalisti. Semeraro ha chiarito che “sì, sono previsti percorsi per i docenti ex articolo 13”, ma ha specificato che “non si tratta dei percorsi da 30 CFU riservati ai triennalisti”. Secondo quanto riferito, molte università hanno già attivato questi corsi o lo hanno fatto nei mesi precedenti, “senza la necessità di decreti autorizzativi simili a quelli richiesti per i percorsi ordinari”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Durante il question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso della possibilità di inserirsi con riserva per l’abilitazione al GPS 2026, senza assegnazione di punteggio per il sostegno.

