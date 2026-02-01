A1 donne | Milano consolida il terzo posto Scandicci fatica a Chieri

Milano si conferma al terzo posto nel campionato di volley femminile, mentre Scandicci fatica più del previsto a Chieri e deve cedere il passo al tie break. Conegliano, invece, fa turnover e riesce comunque a portare a casa la vittoria contro Macerata. La stagione si fa sempre più combattuta, con molte sfide aperte e squadre che cercano di trovare la loro strada.

Nella nona giornata di ritorno di A1 donne Conegliano allunga su Scandicci che espugna Chieri, mentre in coda San Giovanni si tira fuori dalla zona retrocessione. Spettacolo nella gara tra Chieri e Scandicci, vinta al tiebreak dalle toscane. Equilibrio in tutte le frazioni, gli attacchi nel tiebreak di Franklin lasciano il segno, ma i 30 punti dell'Mvp Antropova sono decisivi. Chieri, che ha 24 a testa da Nervini e Nemeth, perde terreno nella corsa al terzo posto su Milano, che passa senza troppi problemi a Firenze. Nella Numia ancora Mvp la solita Piva, mentre Il Bisonte si conferma troppo fragile in attacco.

