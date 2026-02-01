Marco Ghizzani torna in campo, questa volta come vice allenatore del Siena. L’ex attaccante, che ha vestito la maglia della Robur per tre stagioni, si unisce alla squadra dopo aver lasciato il calcio attivo nel 2000. La sua carriera è legata a momenti importanti, come il gol decisivo al Sandonà che portò il Siena in Serie B. Ora, con questa nuova veste, riprende il suo percorso nel mondo del calcio, pronto a mettere a disposizione la sua esperienza.

Marco Ghizzani (nella foto) è tornato in bianconero, come vice Voria. La maglia della Robur l’ha vestita per tre stagioni e se l’è tolta nel 2000, proprio dopo aver segnato, il 7 maggio, al Sandonà, una delle due reti valse al Siena la promozione in Serie B. "A Marco voglio bene per quello che abbiamo vissuto insieme – dice Voria –. Ma, soprattutto, è un tecnico competente, che conosce bene la categoria, tanti giocatori e tante dinamiche, sarà prezioso. Accanto a me ho voluto persone che avessero un forte senso di appartenenza. Credo che il calcio dovrebbe tornare più a ‘pane e salame’, servirebbero più contatti con la gente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A volte ritornano... Marco Ghizzani ‘riveste’ il bianconero. L’ex attaccante sarà il vice allenatore

Approfondimenti su Marco Ghizzani

Juventus Next Gen ha chiarito la propria posizione riguardo al futuro di Okoro, attaccante apprezzato in Serie B.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Marco Ghizzani

Argomenti discussi: IndyCar | A volte ritornano: Cindric nuovo strategist di McLaughlin; Eventi 1° febbraio a Bologna e dintorni: Fortàpasc, Idomeneo, Sonate Bach; Marco Massa dal Bianco al Nero, il ritorno del cantautore come un lungo viaggio: Milano? Una delusione; C.S.I., la reunion è ufficiale, ecco le date del tour.

A volte ritornano... Marco Ghizzani ‘riveste’ il bianconero. L’ex attaccante sarà il vice allenatoreMarco Ghizzani (nella foto) è tornato in bianconero, come vice Voria. La maglia della Robur l’ha vestita per tre ... msn.com

lo staff tecnico che affiancherà il nuovo allenatore, composto da Marco Ghizzani (allenatore in seconda), Mattia Volpi, Andrea Augero, Giacomo Cioni, Luca Fineschi e Gianmaria Bernini - facebook.com facebook