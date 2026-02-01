A Torino incendio di veicolo blindato della polizia durante scontri dopo corteo di solidarietà con Askatasuna

Venerdì sera a Torino un veicolo blindato della polizia è stato dato alle fiamme durante gli scontri dopo un corteo di solidarietà con Askatasuna. L’incendio ha completamente distrutto il mezzo in viale Tiziano, vicino a San Salvario, mentre i manifestanti e le forze dell’ordine si fronteggiavano. La situazione è rimasta tesa fino a tarda notte, con alcune persone che hanno tentato di lanciare oggetti contro le forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma i danni sono stati significativi. La polizia

A Torino, durante la serata di venerdì, è divampato un incendio che ha completamente distrutto un veicolo blindato della polizia in viale Tiziano, nei pressi del quartiere San Salvario. L’episodio si è verificato in un contesto di forte tensione dopo la conclusione di un corteo di solidarietà con Askatasuna, il gruppo basco che negli anni è stato indicato come organizzazione armata legata al movimento indipendentista basco. Il corteo, che aveva percorso diverse vie del centro storico, si è concluso con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, che hanno tentato di ripristinare l’ordine con l’impiego di lacrimogeni e mezzi antisommossa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A Torino incendio di veicolo blindato della polizia durante scontri dopo corteo di solidarietà con Askatasuna Approfondimenti su Torino Polizia Torino, corteo Askatasuna: mezzo blindato della polizia in fiamme durante gli scontri A Torino, durante gli scontri tra manifestanti e polizia, un mezzo blindato è stato dato alle fiamme. A Torino scontri al corteo per Askatasuna: lanci di bombe carta, a fuoco blindato della polizia. 6 feriti #Askatasuna- Torino || Alla fine del corteo a Torino, polizia e manifestanti si sono scontrati duramente. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Torino Polizia Argomenti discussi: Incendio a Collegno: brucia una cascina, danni importanti e un intossicato trasportato in ospedale; Torino, incendio camionetta spento con getto idrante e estintori; Collegno, incendio all’alba in una cascina, danni ingenti e un intossicato; Incendio in regione Mignetta a Sciolze, casa distrutta dalle fiamme. Corteo Askatasuna a Torino, manifestanti lanciano bombe carta e incendiano cassonetti: cariche della polizia e lacrimogeni. Undici agenti feritiOggi i percorsi dei tre diversi spezzoni della manifestazione nazionale contro lo sgombero di Askatasuna, in programma a Torino, dovrebbero confluire tutti in un unico corteo nei dintorni ... ilgazzettino.it Tensioni a Torino nel corteo contro lo sgombero di AskatasunaIl 31 gennaio, Torino è stata teatro di una manifestazione nazionale in sostegno del centro sociale Askatasuna, soggetto a uno sgombero avvenuto lo scorso 18 dicembre. La protesta ha radunato migliaia ... notizie.it Torino febbraio 1936 - Incendio Teatro Regio - Il palcoscenico visto dalla sala. Immagine inviata da Remo Ducourtil. - facebook.com facebook Da accertare le cause del rogo #Rivara #Torino #abitazione #incendio #RadioBruno #22gennaio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.