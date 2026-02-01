A Torino anche violenze della polizia la testimonianza | Anziano con la testa spaccata abbandonato a terra

A Torino, ieri, si sono verificati episodi di violenza da parte della polizia contro persone innocenti. Testimoni raccontano di un anziano con la testa spaccata e lasciato a terra, mentre agenti hanno picchiato manifestanti, giornalisti e fotografi senza motivo apparente. La situazione si è fatta tesa durante un corteo politico, con scene che hanno lasciato molti senza parole.

Ieri a Torino sono stati documentati episodi di immotivata violenza nei confronti di persone inoffensive da parte di agenti di polizia: manganellate a manifestanti inoffensivi, botte a fotografi e giornalisti e altri episodi inspiegabili nell'ambito di una corretta gestione di un corteo politico.

