A Torino anche violenze della polizia la testimonianza | Anziano con la testa spaccata abbandonato a terra

Ieri a Torino sono scoppiate proteste che sono finite male. Testimoni raccontano di un anziano con la testa spaccata e lasciato a terra, mentre gli agenti di polizia reagivano con manganelli contro manifestanti e giornalisti inermi. La situazione è diventata molto tesa e difficile da controllare.

Ieri a Torino sono stati documentati episodi di immotivata violenza nei confronti di persone inoffensive da parte di agenti di polizia: manganellate a manifestanti inoffensivi, botte a fotografi e giornalisti e altri episodi inspiegabili nell'ambito di una corretta gestione di un corteo politico.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Torino violenza A Torino anche violenze della polizia, la testimonianza: “Anziano con la testa spaccata abbandonato a terra” A Torino, ieri, si sono verificati episodi di violenza da parte della polizia contro persone innocenti. Spinge a terra un anziano durante una lite stradale: l’uomo batte la testa e muore in ospedale Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. A Torino anche violenze della polizia, la testimonianza: “Anziano con la testa spaccata abbandonato Ultime notizie su Torino violenza Argomenti discussi: Devastazione e violenze al corteo per Askatasuna, martellate a un poliziotto; Scontri a Torino, la vicinanza di Mattarella. La premier Meloni: No a sconti, colpito lo Stato; Poliziotto circondato e pestato durante gli scontri a Torino: colpito anche con un martello. Il video; Askatasuna, il 31 si teme una giornata di violenza a Torino. E in rete tornano a circolare manuali e 'kit anti gas'. Torino, arrestato il giovane che ha massacrato il poliziotto. Come finisce dopo le violenzeTre arresti e ventiquattro denunciati dalla Polizia di Stato per gli scontri di ieri a Torino. Tra gli arrestati anche un ventiduenne, proveniente dalla provincia di Grosseto, per l’aggressione al pol ... msn.com Incidente a Torino: Violenza e Reazioni Dopo il Corteo per il Movimento AskatasunaEsplora le dinamiche degli scontri a Torino e le risposte delle autorità in seguito alla manifestazione di Askatasuna. Analizza gli eventi chiave, le reazioni politiche e gli impatti sociali, per comp ... notizie.it Arrestato il giovane che ha massacrato il poliziotto a #Torino. Come finisce dopo le violenze #1febbraio #iltempoquotidiano x.com Condanno con fermezza le violenze avvenute ieri a Torino durante la manifestazione di Askatasuna. Le immagini degli agenti colpiti e della troupe Rai aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro sono inaccettabili. Esprimo piena solidarietà alle forze dell'ordi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.