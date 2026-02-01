A Parma quasi il 15% della popolazione è straniera | presentato il Dossier Idos 2025

A Parma, quasi il 15% della popolazione è straniera. Al 31 dicembre 2024, ci sono 68.151 cittadini stranieri residenti in città e provincia. La cifra supera di molto la media italiana, che si ferma intorno al 9%. La presenza straniera cresce, e ora rappresenta una fetta significativa della comunità locale.

Sono 68.151 gli stranieri residenti in provincia, in aumento rispetto al 2023 Gli stranieri residenti a Parma e provincia hanno raggiunto quota 68.151 al 31 dicembre 2024, con un’incidenza del 14,9 per cento sulla popolazione complessiva, ben al di sopra della media nazionale che si attesta intorno al 9 per cento. È uno dei dati principali emersi dalla presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2025, realizzato dal Centro studi e ricerche Idos e presentato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 gennaio, alla Camera del lavoro. L’iniziativa è stata promossa dalla Cgil Parma insieme al Dipartimento Politiche migratorie e inclusione, con l’obiettivo di offrire una fotografia aggiornata del fenomeno migratorio a livello nazionale e locale.🔗 Leggi su Parmatoday.it

